Murilo Rosa fala pela primeira vez após morte do pai: 'não estou preparado'

Para se despedir do pai, que morreu na última quinta-feira (13), Murilo Rosa escreveu uma homenagem e criou um álbum de memórias nas redes sociais na noite de sábado (16).

O ator lamentou a partida do advogado que se foi aos 80 anos e compartilhou com seguidores a força da relação que tinham. "Que alegria a minha conviver com alguém tão carismático, tão bondoso, tão figura e tão especial. Que parceria exemplar nós temos. Quantas celebrações tivemos juntos, pai, que único. Um exemplo de como tem que ser um pai e um filho",

Nos comentários da publicação, amigos e fãs prestaram solidariedade ao ator. Entre os famosos, Nicolas Prattes, Maria Padilha, Letícia Sabatella, Zelia Duncan, foram alguns que deixaram palavras de conforto.