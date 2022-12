Murilo Benício assume namoro com jornalista da Globo após um ano de boatos

O ator Murilo Benício, 51 anos, assumiu publicamente o namoro com a jornalista Cecília Malan, 39 anos. Os rumores da relação iniciaram desde dezembro de 2021, mas a confirmação só aconteceu durante a gravação do "Melhores do Ano", nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

"Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo", disse o artista. Ela trabalha como correspondente internacional da TV Globo no Reino Unido, então precisam se deslocar entre Londres e o Rio para se verem.

Cecília mora na Inglaterra com a filha Olímpia, de três anos, que é fruto da relação da jornalista com o francês Pierre Antoine.

Pistas do relacionamento

Em setembro, a jornalista publicou uma foto de Murilo Benício durante um jantar em família.

Na legenda, disse: "Enquanto isso, no Rio… quase pulei de volta no avião para participar desse jantar! Parabéns, irmãozinho! 29 anos iluminando nossas vidas. Eu te amo", publicou.

Anteriormente, em julho, durante participação do quadro “Dança dos Famosos, do programa “Domingão com Huck”, o apresentador insinuou saber do romance, dizendo que Murilo "gravava no Pantanal e namorava em Londres".