Mulher de Tiago Leifert agradece nas redes sociais após revelação de câncer da filha do casal

A esposa de Tiago Leifert, Diana Garbin, usou as redes sociais para agradecer os seguidores pelo apoio que vem recebendo desde que revelou que a filha do casal, Lua, está com câncer. "Fiquei o dia inteiro chorando", explicou.

Diana e Tiago publicaram vídeo ainda no sábado (29) contando sobre a doença da criança e de como o diagnóstico precoce foi importante para iniciar o tratamento rápido.

"Eu não sei nem por onde começar. Como a gente vai poder agradecer a vocês por tantas mensagens de carinho, apoio, orações, de amor. Eu não consegui vir aqui antes porque estou muito emotiva desde ontem, cada vez que leio uma mensagem de vocês, começo a chorar", disse nas imagens.

"Fiquei o dia inteiro chorando ontem de emoção, de felicidade pelo carinho de vocês. Muito obrigada", finalizou a jornalista.

Diagnóstico

Tiago e Diana contaram e deram detalhes sobre o diagnóstico de Lua nas redes sociais. Os dois perceberam movimentos irregulares no olho da menina e procuraram um oftalmologista, logo depois descobrindo que ela estava com um câncer raro, chamado retinoblastoma.

"Depois da última quimio a gente começou a mudar um pouco de opinião, que é saber tudo o que a gente sabe e não dividir com você que é pai ou mãe", disse Tiago, pontuando sobre a atenção necessária de pais e mães com questões como essa.

Sobre o tratamento da filha, Tiago enfatizou que não sabem em que ponto estão, mas Lua recebe cuidados desde outubro do ano passado. "A gente não sabe se está no começo, meio ou fim do tratamento, é uma luta no dia a dia, que a gente vai levando. Mas nós estamos bem", reforçou.