Mulher de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, fala pela primeira vez sobre a morte do marido

Valeska Braga, mulher de Dudu Braga, filho do cantor e compositor Roberto Carlos que morreu na última quarta-feira (8), falou pela primeira sobre a morte do marido. Em um post no Instagram, ela agradeceu as mensagens que recebeu nos últimos dias.



"Queria agradecer todos vocês pelas mensagens, homenagens, orações, pelas palavras de carinho! Mas ainda não estou pronta para responder! Mas assim que possível respondo! Estou buscando forças! Obrigada por tanto amor com o Dudu Braga", escreveu Valeska Braga.

Em comentários, amigos do casal desejaram força para Valeska Braga. "Cristo a te iluminar", escreveu Tom Cavalcante. A cantora sertaneja Roberta Miranda publicou: "força meu anjo".

Luta contra câncer

O produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu aos 52 anos. Ele estava internado em coma para tratar um câncer no peritônio, uma membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal.

A doença foi descoberta em setembro do ano passado. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, e a morte foi confirmada por pessoas próximas ao produtor que estavam na unidade de saúde.