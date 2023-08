Morte de personal trainer de Gracyanne Barbosa é investigada pela polícia

A morte de Hitallo Müller, personal trainer da influenciadora Gracyanne Barbosa, está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O educador físico de 34 anos morreu na última quarta-feira (26) após ter sua moto atingida por um carro em alta velocidade na Barra da Tijuca.

O falecimento repentino de Hitallo causou revolta nas redes sociais, e diversos familiares, amigos e alunos, inclusive Gracyanne, publicaram mensagens pedindo justiça.

“Peço para todos aqueles que, assim como eu, tiveram a honra de conhecer e conviver com @hitallo_muller ou até mesmo quem apenas conhecia o seu trabalho (que ele tanto amava), pelas redes sociais. Que postem e compartilhem, QUEREMOS JUSTIÇA!”, escreveu a esposa do cantor Belo nas redes sociais.

O proprietário da empresa onde o personal trabalhava afirmou que o motorista do veículo estaria embriagado e entrou na contramão. Hitallo, ao ser atingido, estava parado em um semáforo.

De acordo com a PCRJ, a 16ª delegacia de polícia do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias do acidente. A nota divulgada pela corporação afirma que os investigadores analisam imagens de vídeo e fazem diligências "para esclarecimento e conclusão do caso".

A missa de sétimo dia Hitallo Müller será realizada nesta sexta-feira (4), às 19h, na Paróquia São João Evangelista.