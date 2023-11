Morre sogra de Adriane Galisteu, aos 78 anos

A pedagoga e diretora de estilo Suely Iódice morreu neste sábado (11) aos 78 anos. Ela é mãe do empresário Alexandre Iódice, esposo da apresentadora Adriane Galisteu.

A causa da morte de Suely não foi revelada, e o falecimento foi confirmado através da assessoria de imprensa da apresentadora ao jornal Folha de S. Paulo.

"É com profundo pesar que a assessoria informa que hoje, 11 de novembro, pela manhã, faleceu Suely Iódice, sogra da apresentadora Adriane Galisteu. É um momento triste para toda a família e amigos, agradecemos todo o carinho e pedimos compreensão nesse período de luto e recolhimento no qual a agenda da apresentadora ficará suspensa", diz o comunicado.

Em virtude do falecimento da sogra, a artista, que comanda A Fazenda 15, na Record, cancelou a participação do Teleton, maratona beneficente realizada no SBT desde esta sexta-feira (10). A previsão é de que Galisteu comandasse o evento neste sábado.

"Minha sogra linda pra sempre vou te amar", escreveu Adriane Galisteu no Instagram.

Não foi informado, porém, se Galisteu vai comandar A Fazenda ao vivo na próxima segunda-feira (13). Aos fins de semana, a participação da apresentadora no reality é gravada previamente.

Suely possuía formação em pedagogia pela Universidade de São Paulo (USP), e trabalhou como diretora de estilo na Iódice, grife de roupas fundada em 1987 pelo marido Valdemar Iódice.