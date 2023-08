Morre Renata Scotto, soprana italiana, aos 89 anos

Morreu nesta quarta-feira (16) Renata Scotto, uma das sopranos italianas mais consagradas do mundo, aos 89 anos. A informação foi confirmada por Marco Russo, prefeito de Savona, cidade natal da artista. A causa da morte não foi divulgada.

Renata se tornou uma das maiores sopranos do século por "sua musicalidade e senso de estilo", segundo o Opera Wire. Nascida em 1952, ela fez sua estreia na ópera com 18 anos no Teatro Nuovo, em Milão.

A cantora se consagraria internacionalmente em 1957, aos 23 anos, após se apresentar no Festival de Edimburgo com La Sonnambula e o Teatro alla Scala. O sucesso da performance foi tanto que uma quinta data, não programada, foi adicionada no festival. Renata, porém, se recusou a se apresentar na sessão extra.

Enquanto ainda fazia parte do Teatro alla Scala, a artista participou da visita histórica da companhia ao Teatro Bolshoi, em Moscou, durante a Guerra Fria, conforme o site. Ela se apresentaria nos Estados Unidos pela primeira vez em 1960 e, em 1965, estreou com o Metropolitan Opera, em Madama Butterfly.

Palcos mais prestigiados do mundo

Renata cantou nos palcos mais prestigiados do mundo, como o La Scala, de Milão, e o Royal Opera House, em Londres, segundo a agência de notícias ANSA. O Opera Wire lembrou que a artista também ocupou cargos acadêmicos na Accademia Nazionale di Santa Cecilia, em Roma, e na Juilliard School, em Nova York.

"Seu amor pela música era contagiante e ela sabia, com um único gesto, com um único olhar, com poucas palavras, transmitir tanto a tensão, que conseguia com perfeição, quanto a simplicidade da música acessível a qualquer pessoa", escreveu o prefeito Marco Russo.

A artista também recebeu uma homenagem do tenor espanhol Plácido Domingo, com quem já havia se apresentado 100 vezes. "Estou de coração partido pelo falecimento de Renata Scotto, uma das maiores cantoras de ópera de todos os tempos, uma professora dedicada a ensinar jovens cantores e uma das minhas parceiras mais assíduas no palco", escreveu.

A artista era casada com Lorenzo Anselmi, que morreu em 2021. Ela deixa dois filhos: Laura e Filippo.