Morre Ray Stevenson, ator de Thor e Roma, aos 58 anos

O ator britânico Ray Stevenson morreu nesse domingo (21), aos 58 anos. A informação foi confirmada pelo representante do artista, Nicki Fioravante, ao "The Hollywood Reporter".

Ray estava hospitalizado na ilha de Ísquia, Itália, onde participava da produção do filme "Cassino on Ischia", conforme o jornal italiano “La Repubblica”. A causa da morte do ator não foi informada.

Ele ficou conhecido pelo personagem Titus Pullo, soldado da série "Roma", da HBO. Ele também participou de "O Justiceiro: Em zona de guerra", como Frank Castle, e depois como Volstagg, em "Thor".

O artista ainda interpretou Scott Buxton, o governador e vilão de "RRR - Revolta, Rebelião, Revolução", filme indiano que conquistou um Oscar este ano, por canção original.