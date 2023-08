Morre o ator Ron Cephas Jones, da série 'This is us'

Morreu, aos 66 anos, o ator Ron Cephas Jones. O artista era conhecido por seu trabalho na série "This is us", série pela qual ganhou dois prêmios Emmy. A informação foi divulgada neste sábado (19). Um assessor de Jones explicou à revista "People" que a causa da morte foi um "problema pulmonar antigo".

"Ao longo de sua carreira, seu calor, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer que teve a boa sorte de conhecê-lo", declarou o representante via comunicado.

Com longa carreira na televisão, cinema e teatro, ele ainda recebeu uma indicação ao Tony, o prêmio mais prestigioso dos palcos americanos, pela atuação na peça "Clyde's". Seu último papel foi na série "Truth be told".

Carreira de Ron Cephas Jones

"A beleza interior e a alma de Ron eram evidentes para o público enorme de sua performance ganhadora de diversos Emmy em 'This is us' (HBO)", contou o assessor. Pelo trabalho na série, Jones ganhou dois prêmios da Academia de TV como ator convidado, além de ter recebido outras duas indicações.

Além de This Is Us , apareceu nas produções "Mr. Robot" (2015-2016), "The Get Down" (2016-2017), "Luke Cage" (2016-2018) e "Procurando o Alasca" (2019).

Nos cinemas, o trabalho do premiado ator inclui "Across the Universe" (2007), "Glass Chin" (2014), "The Holiday Calendar" (2018) e "Dolemite é meu nome" (2019).

O ator deixou a filha, Jasmine Cephas Jones.