Morre Monica Vitti, rainha do cinema italiano, aos 90 anos

A Itália se despediu, nesta quarta-feira (2), da rainha do cinema do país. A atriz Monica Vitti morreu aos 90 anos, informação confirmada pelo ministro da cultura da Itália, Dario Franceschin.

No comunicado oficial, o ministro fez uma homenagem para Monica e deu o último adeus a uma das maiores artistas do país. "Adeus, Monica Vitti, adeus à rainha do cinema italiano. Hoje é um dia verdadeiramente triste, morre uma grande artista e uma grande italiana", escreveu nas redes sociais.

Segundo a imprensa italiana, Monica sofria de Mal de Alzheimer há cerca de duas décadas.

A atriz teve uma longa e consagrada carreira, com obras que vão da comédia ao drama. Monica estudou arte dramática na Accademia dell’Arte Drammatica em 1953, em Roma. No ano de 1956, conseguiu projeção no teatro com a peça "Sei storie da ricordare". Em 1958, estreou oficialmente no cinema com Le dritte de Mario Amendola.

Maria Luisa Ceciarelli, nome de batismo de Monica, nasceu na cidade de Roma, em 1931. Foi reconhecida por seu trabalho em clássicos da década de 1960 como "A aventura" (1960), "O deserto vermelho" (1964), "O eclipse" (1962) e "A noite" (1961).

A atriz foi premiada com sete troféus no Globo de Ouro Italiano, venceu cinco prêmios de Melhor Atriz no David Di Donatello Awards e foi indicada ao BAFTA.

Monica foi casada com o pianista e compositor Roberto Russo. O casal não teve filhos.