Morre Mark Sheehan, guitarrista e um dos fundadores da banda The Script

O guitarrista e um dos fundadores da banda The Script, Mark Sheehan, morreu nesta sexta-feira (14), aos 46 anos. Segundo informou o grupo de rock irlandês nas redes sociais, o artista faleceu "após uma breve doença". A causa oficial da morte não foi revelada. O músico deixa a esposa, Rina, e três filhos.

Sheehan fundou o The Script ao lado do seu amigo de infância, o vocalista Danny O'Donoughue, em 2001. Após anos compondo músicas para artistas como Britney Spears e Boyz II Men, a dupla resolveu seguir por conta própria e lançou seu primeiro álbum em 2008 - após a chegada do baterista Glen Power - gerando hits como "Breakeven" e "The Man Who Can't Be Moved", que alcançou o segundo lugar nas paradas de singles.

“Marido, pai, irmão, companheiro de banda e amigo muito amado, Mark Sheehan faleceu hoje no hospital após uma breve doença. A família e o grupo pedem aos fãs que respeitem sua privacidade neste momento trágico”, dizia o comunicado feito pela banda.