Morre mãe de Galvão Bueno, Mildred dos Santos, aos 93 anos

O narrador Galvão Bueno anunciou que a mãe, Mildred dos Santos, morreu nesta terça-feira (23), aos 93 anos. Ela estava internada no Hospital Evangélico de Londrina, no interior do Paraná, onde recebia cuidados paliativos. As informações são do site Notícias da TV.

Em nota enviada ao portal, o narrador afirmou que Mildred, atriz de televisão nos anos 1950, “partiu serena”. Galvão e a família estavam ao lado da matriarca no momento da partida.

“Hoje acordei às 5h30 e Dona Mildred, minha mãe, estava começando a nos deixar, 12 dias antes de completar 94 anos! Sem sofrimento, com todos os cuidados paliativos que já vinham sendo carinhosamente aplicados na UTI do Hospital Evangélico em Londrina. Ela partiu serena, depois de uma grande e completa vida aqui no nosso mundo”, disse Galvão.

Velório no Parque das Alamandas

O velório de Mildred acontece na quinta-feira (26), no Parque das Alamandas, em Londrina, a partir das 10h. O sepultamento será às 17h, em cerimônia apenas para amigos e familiares.

“Deus vai recebê-la com muito amor e a luz dela sempre brilhará intensamente”, concluiu o narrador.