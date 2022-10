Morre Jerry Lee Lewis, um dos pioneiros do rock, aos 87 anos

O artista Jerry Lee Lewis, considerado um dos pioneiros do rock, morreu aos 87 anos, segundo informou seu agente, Zach Farnum, nesta sexta-feira (28). O norte-americano morreu em casa, no condado de Desoto, Mississipi, no sul do estado de Memphis.

“Judith, sua sétima esposa, estava ao seu lado quando ele morreu", disse o agente. O rockeiro morreu de causas naturais.

Conforme o comunicado, em seus últimos dias Jerry falou para sua mulher que "dava boas-vindas ao futuro, e que não tinha medo". As informações são do G1.

Lee Lewis interpretou clássicos como "Great Balls of Fire" e "Whola Lotta Shakin' Goin' On", no fim da década de 1950. Ele ficou marcado na história do gênero rock ao lado de nomes como Elvis Presley e Carl Perkins.

Trajetória

Natural do estado de Louisiana, Jerry começou sua carreira em Memphis na década de 1950, na Sun Records. Ele foi apelidado de "The Killer".

O cantor foi um dos primeiros introduzidos no Hall da Fama do Rock, em 1986. Em sua carreira, gravou mais de 40 álbuns.

Jerry misturava estilos como country, R&B, gospel e pop, e sempre tocava piano.