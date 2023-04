Morre Gileno Santoro, dublador de 'Dragon Ball' e 'Futurama'

O dublador brasileiro Gileno Santoro morreu, na manhã deste sábado (15), aos 74 anos. A notícia foi dada por amigos do dublador, contudo, a causa da morte não foi divulgada. O artista emprestou sua voz para personagens como o Mestre Kame de "Dragon Ball" e Hubert Farnsworth em "Futurama".

Gileno começou no teatro, a partir do fim dos anos 1960 e a convite de uma amiga – em 1995 – deu início sua história no mundo das dublagens, no estúdio Clone, em São Paulo. Sua consagração no meio aconteceu em 1999, quando começou a dublar o Mestre Kame, pelo extinto estúdio de dublagem Álamo, emprestando sua voz ao personagem por mais de 20 anos.

Além destes trabalhos, Gileno teve sua voz amplamente conhecida no território brasileiro após dublar o Tio de "As Aventuras de Jackie Chan".

No mundo dos desenhos japoneses Gileno trabalhou como Yoki em Fullmetal Alchemist, como Koga em Pokémon, como Kato em Bakugan, como Wang Chan em JoJo’s Bizarre Adventure e como Tensou em Power Rangers na temporada Megaforce.

Amigos de profissão fizeram alguns comentários nas redes sociais.

"Hoje partiu Gileno Santoro,mais do que um colega, um grande amigo. Profissional de primeira e uma unanimidade entre todos. Sentirei uma falta enorme de nossas conversas profundas e divertidas sobre a vida e o país que vivemos. Vá com Deus, querido", disse a dubladora Fátima Noya.