Morre David Gail, ator de Barrados no Baile, aos 58 anos

Conhecido pela participação na série “Barrados no Baile”, o ator David Gail faleceu, aos 58 anos. A informação foi divulgada pelo jornal norte-americano The New York Times, neste domingo (21).

Nas redes sociais, a irmã do artista, Katie Colmenares, compartilhou um texto emocionante sobre David.

“Não houve quase nenhum dia em minha vida em que você não estivesse comigo, ao meu lado. Sempre meu melhor amigo, pronto para enfrentar qualquer coisa e qualquer um comigo. Eu vou te abraçar tão forte, todos os dias, em meu coração. Vou sentir sua falta a cada segundo de cada dia, para sempre. Nunca haverá outro”, escreveu ela.

A causa da morte do ator ainda não foi divulgada.

QUEM FOI DAVID GAIL?

Natural de Tampa, na Flórida, o artista começou sua trajetória na televisão na década de 90, interpretando o personagem “Norman” na série “Growing Pains”. Anos mais tarde, David chamou atenção ao dar vida à “Suart Carson”, na quarta temporada de “Barrados no Baile”.

O ator ainda se destacou na pele do doutor “Joe Scanlon”, na novela “Port Charles”, onde participou de 216 episódios.