Morre cavalo de Eduardo Costa avaliado em R$ 7 milhões

O cantor Eduardo Costa utilizou o Instagram neste sábado (30) para se despedir do cavalo Baruk. O animal, da raça mangalarga marchador, morreu no fim desta sexta-feira (29). Segundo o artista, o óbito foi causado por um rompimento do intestino.

"Eu estou muito triste, gente, nem sei o que dizer. Meu Baruk maravilhoso, muito obrigado, amigão, eu amo você", escreveu o cantor.

A idade de Baruk não foi revelada. De acordo com o site Quem, o cavalo era o favorito de Eduardo Costa. Anteriormente, o artista já havia revelado que foi feita uma proposta de venda de Baruk por R$ 7 milhões, mas o cantor recusou.

O preço elevado não dizia respeito apenas ao animal. Cada coleta do sêmen do cavalo rendia a Eduardo Costa cerca de R$ 10 mil, conforme informações do colunista Léo Dias.