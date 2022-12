Morre Brad William Henke, ator de Lost e Orange is the New Black, aos 56 anos

O ator Brad William Henke, mais conhecido por seu papel na série 'Orange is The New Black', morreu aos 56 anos, segundo informação do TMZ. Fontes ligadas à família do artista informaram ao site que o ator morreu enquanto dormia.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Em maio do ano passado, Brad William divulgou um vídeo em suas redes sociais em um hospital. Na ocasião, ele disse ter passado por um procedimento para desobstruir artérias e que poderia “ter um infarto a qualquer momento”.

“Acabei de sobreviver a isso, eu poderia ter um infarto a qualquer momento, mas acabei de consertar. Gostaria de lembrar a todos de fazer seus exames anualmente, porque se não fosse por isso, provavelmente não estaria aqui”, disse no vídeo.

Carreira

Brad começou a atuar após se aposentar da carreira de jogador de futebol americano em 1994, por conta de lesões no tornozelo, segundo informações da Quem. Nos campos, ele passou pelo New York Giants e Denver Broncos, time pelo qual chegou a jogar no Super Bowl XXIV, em 1989.

Em 'Orange is The New Black', onde trabalhou de 2016 a 2018, ele viveu o guarda Desi Piscatella. Na TV, ainda participou de séries como Lost, Dexter, Justified e The Stand. Já no cinema, fez parte do elenco de filmes como Fragmentado, Jobs, Zodíaco e Procura-se um Amor que Goste de Cachorros.