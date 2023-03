Morre Bobby Caldwell, cantor de 'What You Won't Do for Love', aos 71 anos

O cantor Bobby Caldwell, famoso pelo sucesso "What You Won't Do for Love", morreu aos 71 anos nesta terça-feira (14). A notícia foi anunciada por Mary Caldwell, viúva do artista. Segundo ela, Bobby faleceu enquanto dormia em sua casa, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Mary lamentou a morte do marido e agradeceu o apoio dos fãs à família.

"Bobby faleceu aqui em casa. Eu o segurei com força em meus braços quando ele nos deixou. Estou para sempre com o coração partido. Obrigado a todos vocês por suas muitas orações ao longo dos anos", escreveu a viúva.

Ainda segundo Mary, o cantor sofria com problemas de saúde causados por efeitos adversos de antibióticos há cerca de seis anos. "Descanse com Deus, meu amor", completou ela.

Caldwell morava com a esposa e a filha em uma fazenda de cavalos em Nova Jersey

Carreira

Bobby Caldwell ficou famoso no mundo da música por conta do sucesso de "What You Won't Do for Love", lançado em 1978. A canção estreou em 9º lugar na Billboard, a principal parada da indústria fonográfica dos Estados Unidos. O clássico foi regravado por diversos artistas como Boyz II Men, Michael Bolton e Natalie Cole e Peabo Bryson.

O artista lançou mais de uma dúzia de álbuns, sendo o último chamado "Cool Uncle", de 2015.