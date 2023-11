Morre atriz Isis Freitas, aos 22 anos

A atriz e modelo Isis Freitas morreu nesse domingo (12), aos 22 anos. A informação foi divulgada no perfil dela, no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

"É com muito pesar e tristeza que viemos informar o falecimento da nossa atriz e companheira Isis Freitas. Em nome de todo time de atores e equipe da LMA, nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. Estamos unidos em solidariedade por essa perda irreparável", escreveu a LMA Produções, que agenciava a artista, nos 'Stories'.

De acordo com a coluna Splash, do UOL, o velório e o sepultamento serão nesta segunda (13), no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro.

Repercussão

A atriz Larissa Manoela lamentou a perda da colega. "Ainda em choque com sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Isis. Meus sentimentos a toda a família", escreveu ela nos 'Stories' do Instagram.