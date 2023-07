Morre ator Alfonso Iturralde, vilão de Marimar, aos 74 anos

O ator mexicano Alfonso Iturralde, que viveu o vilão Renato Santibañez, pai do mocinho Sérgio, na novela 'Marimar', da Televisa, morreu nesta terça-feira (25), aos 74 anos. O falecimento do artista foi anunciado pela Andi (Associação Nacional de Intérpretes do México). A causa da morte não foi revelada.

"A AndiMexico comunica a morte do intérprete Alfonso Iturralde. Com uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão, lembrado por sua participação em novelas como 'Rebelde', 'La fuerza del destino' e 'Marimar'. Descanse em paz", escreveu a instituição no Twitter.

Nascido em Mérida, no México, em outubro de 1948, Alfonso estreou na televisão em 1982, na Televisa. Segundo o Extra, a última vez que o ator apareceu na TV foi na novela 'Like', da mesma emissora, em 2018.

Papel em 'Rebelde'

No Brasil, além de ser conhecido pelo seu papel em 'Marimar', Iturralde ganhou fama ao interpretar Heitor Paz, pai de Vicky (Angelique Boyer), em 'Rebelde'.