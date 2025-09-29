Diário do Nordeste
Morre aos 66 anos Marquinho PQD, referência do samba no Rio

Sambista construiu carreira de mais de 40 anos e deixou parcerias marcantes com grandes nomes da música

Zoeira
Um homem canta ao microfone em um evento, usando camisa clara, anel e relógio. Ele está sorrindo e transmite energia no palco.
Legenda: Morre aos 66 anos, no Rio de Janeiro, Marquinho PQD.
Foto: Reprodução/Rede Social

Morreu na manhã desta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, Marcos de Souza Nunes, mais conhecido como Marquinho PQD, aos 66 anos. Chamado de Mestre Marquinho pelos amigos mais próximos, ele deixa um legado marcado pelo samba e pelo axé.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso Mestre Marquinho PQD, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 29 de setembro, após alguns dias de internação" Assesoria informou em seu perfil oficial no Instagram, a causa da morte não foi divulgada. 

O apelido artístico "PQD" advém da sua carreira no exército, onde ele era ex-paraquedista.

As informações sobre o sepultamento e o local do enterro serão divulgadas em breve pela assessoria do artista.

Origem e trajetória

PQD nasceu em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e acumulou mais de 40 anos de carreira, com mais de 400 composições registradas.

Ao longo da trajetória, construiu parcerias marcantes, com sambas gravados por nomes como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz e Alcione. Seu maior parceiro foi Arlindo Cruz, que morreu em agosto deste ano.

Conhecido também nas academias do samba, Marquinho PQD recebeu homenagem da escola Império Serrano lamentou a morte do artista em nota oficial:

"Neste momento de dor, a família imperiana se une em solidariedade aos familiares, amigos e admiradores desse artista que tanto contribuiu para a cultura popular brasileira."

Conheça grandes composições de Marquinho PQD

“Ogum” (com Claudemir)

“A Sete Chaves” (com Arlindo Cruz e Franco)

“Quem Sabe de Mim Sou Eu” (com Sombrinha e Arlindo Cruz) 

“Alma Gêmea” (com Délcio Luiz)

 

