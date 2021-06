Morre a mãe de Faustão, Cordélia Silva, aos 95 anos

Morreu aos 95 anos a mãe do apresentador Fausto Silva. Cordélia Moraes Correia Silva não teve a causa da sua morte divulgada.

Em novembro de 2020, o apresentador homenageou a mãe do Domingão, programa que apresentou por mais de 30 anos na Rede Globo. Na ocasião, ele contou um pouco da história dela e comemorou ainda a vitória contra a Covid-19.

“Hoje esta mulher está completando 95 anos de idade. Estou falando da minha mãe, a professora Cordélia Moraes Correia Silva, que voltou a pintar há 8 anos e mostrou que a vida é isso", disse.

Final de domingo e eu chorando com essa homenagem linda que o Faustão fez pra mãe! Que coisa mais linda 🥺🤧❤️ #Domingão pic.twitter.com/o5VnlDlxWM — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) November 8, 2020

"Você toma as rasteiras, mas encara os altos e baixos, sempre com muita fé, com aguerrimento, serenidade, lucidez, e mais ainda: esta mulher aos 95 anos, que está comemorando hoje, foi testada positiva para o coronavírus e superou o Covid. Vê se não é poderosa e abençoada a dona Cordélia. A homenagem tinha que ser feita”, concluiu.