Morre a atriz Maria Fernanda, aos 96 anos

Morreu neste sábado (30), aos 96 anos, a atriz Maria Fernanda Meireles Correia Dias, conhecida como Maria Fernanda, no Rio de Janeiro. O falecimento, em decorrência de pneumonia bacteriana, foi confirmada pela Casa de Saúde São José, onde a artista ficou internada por quatro dias.

Última filha viva da poeta Cecília Meireles e do pintor Fernando Correia Dias, Maria Fernanda deixa o filho Luiz Fernando, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV, Luiz Gallon, com quem foi casada entre 1956 e 1963.

Carreira

Maria Fernanda iniciou a carreira de atriz em 1948, no espetáculo Hamlet no Teatro do Estudante do Brasil (TEB). Ela se consagrou no teatro, onde estrelou mais de 25 produções.

Legenda: Maria Fernanda iniciou a carreira de atriz em 1948, no espetáculo Hamlet no Teatro do Estudante do Brasil (TEB) Foto: Stefan Rosenbaum

Na TV, recebeu destaque por participações nas novelas Gabriela (1975), Pai Herói (1979) e Dona Beija (1986). Já no cinema, esteve em filmes como Sempre Resta Uma Esperança (1946), Luz Apagada (1953) e Carlota Joaquina - Princesa do Brasil (1995).