Morre a atriz Angela Rabello aos 73 anos

A atriz Angela Rabello morreu, nesta quarta-feira (29), aos 73 anos. A notícia foi confirmada por Stella Rabello, uma das filhas da atriz. A causa da morte não foi informada.

Por meio das redes sociais, Stella afirmou que o corpo da mãe será ser velado nesta quinta (30) no Memorial do Carmo, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro.

Famosos lamentaram a morte da atriz e prestaram homenagens no Instagram. "Angela Rabello inesquecível! Que os Anjos do Senhor te recebam com muito amor e meus sentimentos aos familiares e amigos de Angela. Contracenei com Angela no teatro, que pessoa querida e do bem. Vou guardar na memória as nossas histórias engraçadas de coxia", disse Alexandra Richter.

Carreira

Angela Rabello se formou em Teoria do Teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) em 1978. Participou de novelas como Cambalacho (1986) e Amor à Vida (2013), Nos Tempos do Imperador (2021), Diário de Um Confinado (2020), Amor de Mãe (2019) e Sob Pressão (2017).

O último trabalho de Ângela na TV foi uma participação em Um Lugar ao Sol (2021).