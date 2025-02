Morena Baccarin será a Feiticeira em novo filme do He-Man

A atriz brasileira Morena Baccarin foi confirmada como a personagem Feiticeira no filme live-action “Mestres do Universo”, do He-Man.

Conforme o site especializado Deadline, o longa-metragem chega aos cinemas em 5 de junho de 2026. A brasileira, famosa pela série “Gotham” e “Homeland”, se junta a Jóhannes Haukur Jóhannesson, que fará Malcolm/Fisto.

Na história, a Feiticeira vigia o Castelo Grayskull, guardando os segredos e a sabedoria contidos nele, e é mãe Teela. A personagem é uma força bastante poderosa e só pode usar suas habilidades quando confinada no castelo. Fora de Grayskull, ela se transforma no falcão Zoar, que se comunica telepaticamente com amigos de confiança.

O elenco ainda traz nomes como Nicholas Galitzine como He-Man, Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn, Jared Leto como Esqueleto, e Idris Elba como Duncan/Homem de Armas.

Produção nacional

Apesar de já ser consagrada internacionalmente, Morena Baccarin já trabalhou em uma série brasileira, na quarta temporada de “Sessão de Terapia”, por ser amiga do também ator Selton Mello. A atriz saiu do Brasil aos sete anos, e por isso já contou em entrevistas que foi difícil atuar em português.