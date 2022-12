Monsters of Rock 2023 anuncia Kiss e Deep Purple; veja valores dos ingressos

As bandas Kiss, Scorpions e Deep Purple estarão entre as atrações do festival 'Monsters of Rock 2023', que acontece em São Paulo no mês de abril do ano que vem. Os nomes foram oficialmente comunicados nesta quarta-feira (14).

Além deles, o evento ainda deve trazer ao Brasil as bandas Helloween, Saxon, Symphony X e Doro. Esta é a sétima edição do festival e a data marcada, até então, é o dia 22 de abril de 2023, no Allianz Parque, em São Paulo.

Para os fãs interessados, as vendas já se iniciam nesta sexta-feira (16) e os ingressos para entrada estarão disponíveis no site da Eventim. Os valores vão de R$ 240 (meia na cadeira superior) a R$ 2.500 (inteira no Vip Backstage Mirante).

Confira os detalhes e valores

Data do evento: 22 de abril de 2023

22 de abril de 2023 Local: Estádio Allianz Parque

Valores

Pista Premium: R$ 1.180 (inteira) | R$ 590 (meia)

Pista: R$ 680 (inteira) | R $340 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia)

Cadeira Superior: R$ 480 (inteira) | R$ 240 (meia)

VIP – Mirante Backstage: R$ 2.500 (inteira) | R$ 1.910 (meia)

VIP – Lounge Centenário: R$ 1.500 (inteira) | R$ 1.110 (meia)