Monobloco, É o Tchan e Saulo Fernandes serão atrações do carnaval do BBB 23 na sexta (20)

O clima de pré-carnaval vai invadir a casa do Big Brother Brasil 23 na sexta-feira (20), que contará com apresentações do Monobloco, da banda É o Tchan e do cantor Saulo Fernandes. A festa será inspirada em carnavais das capitais brasileiras. Assim como os foliões, os participantes usarão abadás.

Além disso, a área externa contará com confete e serpentina, e itens como chapéu de frevo, fitinha do Bonfim, instrumentos musicais e fitas metaloides.

A sexta será o terceiro dia seguido de festa entre os brothers. O divertimento iniciou na quarta-feira (18) com uma apresentação da cantora Anitta.

1ª festa do BBB

O evento foi marcado pela troca de beijos entre os brothers: Key Alves e Gustavo protagonizaram o primeiro da temporada. Estimulada pelos outros participantes, a dupla inicialmente trocou um selinho.

Legenda: Atleta confessou que tem medo se envolver profundamente no programa Foto: reprodução

Após os colegas reclamarem da intensidade, eles trocaram um beijo mais demorado, comemorado pelos demais. Em seguida, Key confidenciou a Gabriel Santana que sentiu medo e por isso demorou a se entregar para o companheiro de confinamento.

O médico Fred Nicácio e o antigo intérprete do personagem Mosca foram outros que trocaram um beijo na festa. O profissional da saúde é casado, mas vive um relacionamento aberto — ou seja, uma relação não-monogâmica em que ele e o parceiro podem se envolver com outras pessoas.

Gabriel, participante da Casa de Vidro também escolhido para entrar no reality show, elegeu a atriz Bruna Griphao como alvo na primeira festa do BBB 23. Inicialmente, a atriz dispensou o rapaz, chegando a empurrá-lo após ele tentar beijá-la. Ela até explicou que não queria se envolver com ele por que isso poderia interferir na estratégia dela.

No entanto, o brother continuou investindo em Griphao, que acabou cedendo e o beijando. Logo em seguida, os dois conversaram sobre o ocorrido e Gabriel prometeu que não deixará a relação interferir no jogo.