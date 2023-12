Monique Evans disse ter tido ciúme da noiva com Luísa Sonza

Monique Evans, de 67 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (26), para, descontraidamente, assumir que já teve uma crise de ciúmes da noiva, Cacá Werneck, quando soube que a DJ iria estar num mesmo evento que a cantora Luísa Sonza.

"Eu tinha ciúmes da Luísa com a Cacá. A Cacá uma vez ia tocar em um show que a Luísa fez. Fiquei desesperada. Somos fãs da Luísa Sonza, eu já era, mas vi o documentário dela e até falei assim para a Cacá: ‘eu ia até deixar você dar beijo na Luísa’. Beijo de oi", brincou.

Monique disse que após assistir 'Se eu fosse Luísa Sonza', documentário da cantora disponível na Netflix, se tornou ainda mais fã da artista.

"Mas isso não quer dizer que a gente é aberto ou queira transar de três", complementou a apresentadora.

Casamento

Monique Evans e Cacá Werneck, 28 anos mais nova, estão com casamento marcado para 16 de maio do ano que vem. Nos stories do Instagram, Evans detalhou ainda que sonha com uma noite de núpcias no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Monique respondeu ainda seguidores que perguntam se as duas transam. "Claro! Não estou morta! Você acha que a Cacá ia se casar com alguém que não transa? Vó transa!", provocou.

"Minha mulher está toda gostosa. Está andando de bicicleta três horas por dia! O que eu estou de branca, ela está bronze. Eu já fui assim bronzeada. Hoje em dia não dá mais, a gente vai à praia e sai em site de fofoca detonando a pessoa. A pessoa não pode ter 67 anos e ter o corpo ruinzinho que já detonam a gente", desabafou a loira.

As duas devem passar a lua de mel na Espanha, em junho de 2024.