Mônica Martelli se desculpa após aparecer sem máscara em festa de Marina Ruy Barbosa

​A atriz e apresentadora Mônica Martelli se desculpou e disse que errou ao ter participado de festa de aniversário de Marina Ruy Barbosa no último sábado (3). Ela foi criticada nas redes sociais após aparecer sem máscara em foto com Marina e outras três pessoas,

"Errei. Fui parabenizar uma amiga, em uma reunião prevista para poucos convidados. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei num campo aberto, na companhia do meu namorado", disse Martelli em publicação no Instagram nesta segunda-feira (5).

A artista afirmou que a festa foi para somente 20 convidados. Segundo o jornal Extra, o evento teve 50 pessoas. Mônica disse na publicação que já está vacinada contra a Covid-19, assim como algumas pessoas com quem tirou foto. No entanto, ela disse que a sua publicação "não é uma justificativa".

"É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas. Neste momento delicado, é necessário me desculpar, inclusive pelo que faço na minha vida pessoal, pois sei meu papel como artista e cidadã", pontuou a atriz.

Críticas nas redes sociais

O nome de Mônica Martelli foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (5). A apresentadora critica a condução da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais.

No dia 29 de junho, ela levou o nome do ator Paulo Gustavo, que era seu amigo próximo e morreu de Covid, inscrito em um cartaz à avenida Paulista, em São Paulo, onde participou de ato contra o presidente Jair Bolsonaro. Na parte inferior da peça, que citava o número de mortos no país, uma acusação: "Genocídio".

​"Estamos na luta e no luto diários, então o que qualquer um de nós faz, impacta na vida de todos. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos segue inabalável. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim", finaliza.