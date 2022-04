Monark apresentará novo podcast no Rumble

A partir da próxima segunda (4), Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, passará a apresentar um novo podcast no Rumble, uma plataforma de vídeos similar ao YouTube. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.

Em fevereiro deste ano, Monark teve a monetização do Youtube suspensa, após defender a criação de um partido nazista no Brasil em um dos episódios do podcast Flow.

O Rumble, no entanto, tenta se diferenciar do Youtube com a promessa de dar maior liberdade aos usuários, evitando que seus conteúdos sejam removidos. A plataforma foi lançada em 2013 e se descreve como favorável ao "livre discurso", mantendo baixa moderação de conteúdo.

"É uma alternativa à cultura de cancelamento e de censura das big techs. Eu fui completamente censurado e desmonetizado [do YouTube], de forma desproporcional", disse Monark.

Ele apresentará o podcast Monark Talk de três a cinco vezes por semana e disse à colunista já ter quatro entrevistas agendadas. A proposta é que Monark ajude no fortalecimento do Rumble no Brasil.

Demissão após fala

Após a fala que defendia o direito de nazistas se organizarem em um partido reconhecido pela lei, Monark acabou sendo demitido do Flow Podcast, também em fevereiro.

"Mesmo depois da minha saída, o Flow seguiu sendo punido. Cagaram para as pessoas que trabalhavam lá e tinham contas a pagar, aluguel. O YouTube tomou decisões covardes e injustas", disse Monark.