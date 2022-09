Modelo trans Ines Rau, apontada como affair de Mbappé, morou com índios no Acre em agosto

A modelo trans Ines Rau, apontada recentemente como affair do jogador francês Mbappé, passou o último mês no Brasil. Ela morou alguns dias com os índios da Aldeia Huni Kuin Igarapé Do Caucho, no Acre, em meio à Amazônia.

Nas redes sociais, ela compartilhou a experiência por meio de fotos e vídeos registrados no dia a dia na floresta. Ines esteve no local em agosto por quase um mês completo para participação em um programa de reflorestamento oferecido pela Association Jiboiana. A ONG é conhecida por lutar pela preservação dos índios e da Amazônia.

"Gostaria de aproveitar este dia importante, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, Guardiões da Mãe Terra, para homenageá-los. Este encontro com a tribo Huni Kuin já está a botar minha vida de cabeça para baixo", escreveu a modelo nas redes sociais.

Segundo ela, a vivência com os índios foi importante para uma grande transformação espiritual. "Temos tanto a aprender com a simplicidade deles, conexão com a natureza, seu poder e grande sabedoria espiritual. Viver na floresta com o Huni Kuin é abrir o meu coração, expandir a minha alma e elevar a minha frequência a uma escala que as palavras não conseguem descrever", completou.

Nas imagens, Ines Rau aparece ajudando no plantio de árvores, colhendo, participando da rotina dos moradores e ao lado das crianças indígenas.

Legenda: Rotina de Ines foi compartilhada em poucas publicações do Instagram Foto: reprodução/Instagram

Affair com Mbappé

Segundo a imprensa francesa, o jogador do Paris Saint-Germain estaria namorando Ines Rau. A modelo internacional de 32 anos se tornou, em novembro de 2017, a primeira mulher trans a posar para o ensaio principal da revista Playboy.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em maio deste ano, durante o Festival de Cannes. Logo depois, eles foram flagrados por paparazzis no iate do jogador em cenas próximas, quando o atacante chegou a carregar a modelo no colo.