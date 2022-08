Modelo termina com Romário após descobrir que ele tinha outras duas namoradas, diz jornal

O namoro entre a modelo Marcelle Ceolin e o senador Romário (PL-RJ) chegou ao fim na semana passada, mas o motivo do término veio a tona nesta sexta-feira (19). A gaúcha teria descoberto que o político matinha outros dois relacionamentos.

Marcelle e Romário

Segundo informações do jornal Extra, após descobrir estar sendo traída pelo ex-jogador, ela decidiu arrumar as malas e partir para o Estado natal, Rio Grande do Sul. Namorando há sete meses, os dois moravam juntos e tinham uma diferença de idade de 25 anos — enquanto a modelo tem 31 anos, o ex-atleta tem 56.

Marcelle teve conhecimento dos outros relacionamentos do senador após as duas mulheres protagonizarem uma confusão em uma boate, onde disputaram o posto de namorada oficial. Ela não estava na ocasião, mas ao tomar conhecimento do episódio decidiu terminar com Romário.

