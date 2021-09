Modelo nega ser pivô de separação de MC Poze: 'só fiz meu papel de fã'

A modelo Laisa Moraes, que apareceu em uma foto com MC Poze do Rodo, usou as redes sociais no domingo (5) para negar ter sido o pivô da separação dele com a influenciadora digital Vivanne Noronha. "Só fiz meu papel de fã", afirmou.

“Eu gostaria de entender esse auê todo por causa de uma foto. Apenas fiz meu papel de fã, que é tirar foto com seu ídolo. Quem me acompanha sabe que quase sempre posto as músicas dele aqui”, começou.

Logo após, ela disse que a festa era privada e que mais de 50 mulheres estavam no local. "Tem várias meninas vindo me xingar. O que eu fiz de errado? Conheço vários famosos e nem por isso fico com todos. Eu não fui o pivô da separação de ninguém. Apenas tirei uma foto com ele. Vai torrar a paciência de outra", acrescentou.

Confundida

Na sequência dos Stories, Laisa Moraes se mostrou bastante irritada depois de ter sido confundida com outra mulher que estava no evento. "Eu sou a morena de roupa preta! Ela é praticamente loira e está de vestido branco. É esse daltonismo que eu me referi. Vocês fizeram curso de burrice ou nasceram assim? […] Chega desse assunto!".