Modelo Gigi Hadid é criticada por Governo de Israel por defender palestinos

A modelo Gigi Hadid, 28 anos, que é de origem palestina, publicou no seu Instagram, no último fim de semana, uma defesa à Palestina durante a guerra contra Israel. O governo israelense, entretanto, utilizou as redes sociais para criticar a modelo internacional.

Tudo começou quando a loira fez um post no qual ironizava o que chamou de "postura religiosa" de Israel ao longo de sua história com a Palestina. "Não há nada de judeu no tratamento do governo israelense com os palestinos. Condenar o governo israelense não é antissemita e apoiar os palestinos não é apoiar o Hamas", ponderou.

O perfil oficial do Governo de Israel, então, compartilhou o story da loira e rebateu: “Você tem dormido na última semana? Ou você está bem fechando os olhos para bebês judeus sendo massacrados em suas casas? Seu silêncio tem sido muito claro sobre de que lado você está. Nós estamos vendo você”, afirmou.

Veja também

Em seguida, a página oficial refez a frase da modelo: "Não tem nada de valente no massacre do Hamas contra os israelenses. Condenar o Hamas pelo que ele é (ISIS) não é ser anti-palestino e apoiar os israelenses na luta contra terroristas bárbaros é a coisa certa a se fazer".

No último final de semana também viralizou um vídeo de Bella Hadid defendendo a ascendência da família num evento. "Vocês devem saber que vou apoiar o povo da palestina com muito orgulho", disse ela, que ainda afirmou não ter medo de perder trabalhos e contratos como modelo por isso.

Gigi e a irmã Bella, também modelo, são filhas de Mohamed Hadid, que esteve entre um dos 700 mil palestinos expulsos de seu território por Israel, em 1948, mas hoje é um poderoso empresário do mercado imobiliário.