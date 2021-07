Modelo Anna Figueiredo publica fotos machucada e denuncia agressões de ex-namorado

A modelo Anna Figueiredo denunciou nas redes sociais agressões sofridas pelo ex-namorado em Niterói, no Rio de Janeiro. A violência teria ocorrido no último dia 8 de julho, segundo relato dela.

Leia mais: Metro Associação promove atendimento online e gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica

A jovem de 23 anos publicou fotos em que aparece com o rosto machucado e com vários hematomas no corpo. Em áudio divulgado por Anna, é possível ouvir o ex-companheiro falando sobre as agressões.

"Você está me agredindo", diz Anna, enquanto o homem responde: "Sabe o que faltou na sua vida? Agressão, para você virar mulher". O ex-namorado é o empresário Vitor Hugo Rosa.

Conforme o jornal Extra, um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói. O empresário já teria sido ouvido pela Polícia. A publicação carioca não conseguiu contato com ele.

Relato

Por meio do Instagram nessa segunda-feira (26), Anna Figueiredo relatou que sentiu "vergonha" e ficou com o "psicológico super abalado" antes de ter coragem para compartilhar as agressões.

Nas últimas semanas, ela publicou uma série de conteúdos sobre violência contra a mulher, como canais de denúncia. "Uma situação que nem no meu pior pesadelo eu imaginaria viver algum dia", definiu.

Na sequência, ela descreveu o episódio violento: "Com socos na cara, chutes, tapas, arrastões pelo chão como se eu fosse um saco de lixo, ser jogada contra a parede [...], enforcada até mal conseguir respirar, ver tudo preto", relata.

Anna Figueiredo modelo Os flashes não saem da minha cabeça. Só Deus sabe como foram os momentos de desespero e o pavor por pensar que iria morrer de tanto ser agredida. Pessoas do outro lado sabendo do caso se calando, se neutralizando 'não vou me meter' e passando pano. E, a cada segundo, ocorrências do tipo matando milhares de mulheres

Solidariedade de Pamella Holanda

A cearense Pamella Hollanda, 27 anos, que foi agredida pelo ex-marido Dj Ivis, que está preso e responderá por lesão corporal, injúria e ameaça, prestou solidariedade a Anna Figueiredo nesta terça-feira (27).

Ela compartilhou uma foto de Anna e escreveu texto pedindo justiça pela modelo. "Mais uma mulher que foi agredida pelo ex-namorado. E sendo descredibilizada", começou a estudante de arquitetura e influenciadora digital.

Pamella Holanda Estudante de arquitetura O que é que está acontecendo com os homens? O que é está acontecendo com todos nós como sociedade? Que insiste em julgar, apontar, condenar e serem juízes da vida e de todas as circunstâncias que envolvem a vida de uma mulher que é violentada e desrespeita? Isso precisa, mudar, isso precisa ser exposto sim

Legenda: Pamella Holanda também foi vítima de violência, e divulgou as agressões pelas redes sociais no início do mês Foto: Reprodução

Pamella ainda comentou que "chega de romantizar que tudo é pelo relacionamento, pelo casamento" e falou que "onde não existe respeito não deve existir a presença da mulher".