'Mistura Boa' estreia nesse sábado (12) na TV Verdes Mares

A partir deste sábado (12), os telespectadores da TV Verdes Mares contarão com uma nova atração matinal: o programa "Mistura Boa". A produção vai ao ar a partir das 6h50, apresentando quadros diversos com soluções para o dia a dia, temas relacionados a defesa do consumidor, consumo consciente, comportamento, culinária e dicas pet.

Ancorada pelos apresentadores Daniel Viana e Leyla Diógenes, o programa contará, ainda, com espaço para temáticas sociais e humor.

"O 'Mistura Boa' vem trazendo conteúdo para a família inteira! Com um clima regional, bem a cara do cearense, o programa vai abordar vários assuntos e trazer um conteúdo diferente a cada sábado. A nossa ideia é que todos se sintam em casa", ressalta a apresentadora Leyla Diógenes.

No programa de estreia, além dos quadros, o público conhecerá a história de mulheres fortes, de coragem e conquistas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8 de março.

O programa "Mistura Boa" começa às 6h50 da manhã, na TV Verdes Mares, que opera no canal 10 (33 UHF digital). A emissora integra o Sistema Verdes Mares (SVM), formado também pelas rádios FM 93, Verdinha 810, Recife FM e Rádio Tamoio; jornal Diário do Nordeste; emissoras de televisão TV Verdes Mares Cariri e TV Diário; e o portal G1 Ceará.