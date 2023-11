Miss Universo 2023: veja onde assistir, horário e as candidatas favoritas

Neste sábado (18), acontece a final do Miss Universo na cidade de São Salvador, em El Salvador. A brasileira Maria Brechane é uma das 85 misses que compete pelo título.

A norte-americana R'Bonney Gabriel foi vencedora do Miss Universo 2022. Os Estados Unidos é o país com mais vitórias na competição, acumulando nove títulos.

Já o Brasil, acumula duas vitórias. A primeira brasileira a ganhar o Miss Universo foi a gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963, e a segunda foi a baiana Martha Vasconcellos, em 1968.

Onde assistir o Miss Universo 2023

A final do Miss Universo 2023 terá início neste sábado (18), a partir das 22 horas. O evento será transmitido no canal oficial do Miss Universo no Youtube.

Candidatas favoritas

As candidatas Maria Brechane, do Brasil, e Antonnia Porsild, da Tailândia, estão entre as favoritas para ganhar o título, conforme especialistas no concurso.

“A Tailândia não é minha favorita, mas pelo que eu vi na preliminar e pela forma como essa narrativa está sendo feita, eu acho que ela vence. Essa é minha opinião como missóloga especialista e fã desse segmento”, disse a apresentadora de TV Cris Barth, em entrevista à “Folha de S. Paulo”.

“Se não for ela, eu aposto no Brasil, com a nossa Maria Brechanne, Porto Rico ou Austrália, que estou verdadeiramente apaixonada. Esse seria meu Top 3 dos sonhos”, acrescentou.

A missóloga Iza Garcia, do perfil @vozdemiss, também deu sua opinião ao jornal e acredita que a vitória será da Miss Tailândia. Ela ressaltou que a candidata já ganhou o título de Miss Supranational em 2019.

Renan Lima, integrante do grupo Universo Miss, e Carlos Totti, diretor do canal de streaming UMiss, apostam suas fichas na Miss Brasil.

“Muito longe do bairrismo, estou extremamente confiante em nossa Miss Brasil. Maria se mostrou uma potência e impressiona pois, mesmo com sua pouca idade, apresenta excelente nível de preparação e entrega. Ela consegue ser contemporânea, sem perder o porte e classe, é inteligentíssima, uma comunicadora nata, muito carismática e natural", afirmou Renan.

“Analisando friamente todo o confinamento, acho que o saldo total de Maria é alto. Considerando que cada quesito vale pontos, ela foi bem em performance, looks, espontaneidade, carisma, comunicação, conexão com o público e etapas preliminares”, acrescentou Carlos.

Maria Brechane tem 19 anos e é natural de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Ela é estudante de jornalismo e modelo. Caso a brasileira vença o Miss Universo, ela quebrará o jejum de mais de cinco décadas para o Brasil, desde a vitória de Martha Vasconcelos, em 1968.