Miss País de Gales é internada após quebrar o pescoço em grave acidente

Darcey Corria, miss do País de Gales, sofreu um grave acidente de carro e foi hospitalizada, em Cardiff. Ela fraturou a pelve e quebrou dois ossos do pescoço, segundo o jornal britânico BBC.

A miss foi levada para o Hospital da Universidade do País de Gales, na capital Cardiff, após a colisão. A organização do Miss do País de Gales informou que Darcey deve se recuperar sem sequelas.

O acidente deve impactar na preparação de Darcey para o Miss Universo, mas ainda há expectativa de que ela consiga competir.

"Embora o acidente tenha um impacto imediato na preparação de Darcey para o Miss Universo em maio, estamos esperançosos e confiantes de que ela ainda será capaz de hastear a bandeira do País de Gales graças à sua própria determinação, amor e apoio de sua família e à incrível equipe de médicos da UHW", diz o comunicado.

Miss e ativista

Darcey foi eleita miss do país em maio de 2022, aos 21 anos. Filha de mãe britânica e pai jamaicano, ela é a primeira mulher negra a ser coroada em mais de vinte anos.

A miss é ativista pelos direitos das pessoas negras do país e voluntária da organização Race Equality First, que ajuda mulheres não-brancas a integrar a comunidade.

Corria disse, em seu discurso à organização após ser coroada, que gostaria de ver mais representatividade no concurso futuramente.

"Quero usar meu ano como miss para inspirar mais garotas como eu a saberem que podem ser Miss Wales ou qualquer outra coisa que queiram ser", declarou.