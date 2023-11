Miss Brasil e Tailândia são apontadas como favoritas ao título de Miss Universo, dizem especialistas

A 72ª edição do Miss Universo acontece neste sábado (18), em El Salvador, e as candidatas do Brasil, Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, e da Tailândia, Antonnia Porsild, de 27, estão entre as favoritas para ganhar o título de mulher mais bonita do mundo, conforme especialistas no concurso.

“A Tailândia não é minha favorita, mas pelo que eu vi na preliminar e pela forma como essa narrativa está sendo feita, eu acho que ela vence. Essa é minha opinião como missóloga especialista e fã desse segmento”, disse a apresentadora de TV Cris Barth, em entrevista à “Folha de S. Paulo”.

“Se não for ela, eu aposto no Brasil, com a nossa Maria Brechanne, Porto Rico ou Austrália, que estou verdadeiramente apaixonada. Esse seria meu Top 3 dos sonhos”, acrescentou.

A missóloga Iza Garcia, do perfil @vozdemiss, também deu sua opinião ao jornal: “Esse ano a vitória será definida por um conjunto de coisas, que envolve tanto torcida e a organização nacional, quanto desempenho da miss e questões comerciais. Por isso tudo, eu vejo a Tailândia sendo coroada. Faria sentido vencer uma asiática, pois hoje o grande público dos concursos está lá. E a Miss Tailândia, precisamos reconhecer, é maravilhosa. Ela, inclusive, foi Miss Supranational em 2019”.

Renan Lima, integrante do grupo Universo Miss, e Carlos Totti, diretor do canal de streaming UMiss, apostam suas fichas na Miss Brasil.

“Muito longe do bairrismo, estou extremamente confiante em nossa Miss Brasil. Maria se mostrou uma potência e impressiona pois, mesmo com sua pouca idade, apresenta excelente nível de preparação e entrega. Ela consegue ser contemporânea, sem perder o porte e classe, é inteligentíssima, uma comunicadora nata, muito carismática e natural", afirmou Renan.

“Analisando friamente todo o confinamento, acho que o saldo total de Maria é alto. Considerando que cada quesito vale pontos, ela foi bem em performance, looks, espontaneidade, carisma, comunicação, conexão com o público e etapas preliminares”, acrescentou Carlos.

Onde assistir

A grande final do Miss Universo acontece no dia 18 de novembro, a partir de 22h (horário de Brasília. A transmissão pode ser acompanhada gratuitamente pelo canal do YouTube Miss Universe.