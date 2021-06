Mirela e Yugnir devem ser o 6º casal eliminado do Power Couple, aponta enquete do Diário do Nordeste

Mirela Janis e Yugnir Ângelo devem ser o casal eliminado na noite desta quinta-feira (14) no Power Couple. Segundo o resultado da enquete do Diário do Nordeste, os dois devem deixar o reality show após receberem a menor quantidade de votos do público, cerca de 18,9%.

Conforme a dinâmica do programa, os dois casais mais votados pelos espectadores permanecem. Dessa forma, Filipe Duarte e Nina Cachoeira, Matheus Yurley e Mari Matarazzo devem seguir na competição.

Filipe Duarte e Nina Cachoeira, inclusive, receberam a maior porcentagem de votos da enquete, ficando com cerca de 42,6%.

Já Mari Matarazzo e Matheus Yurley receberam 38,5% dos votos da enquete. No total, cerca de 13 mil votos foram computados no levantamento desta semana.

Veja o resultado:

É importante frisar que este levantamento não interfere no resultado oficial, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira, a partir das 22h30 na Record TV.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA D.R?

Mari e Matheus foram parar na D.R após ficarem em último lugar na Prova dos Casais. Mirela e Yugnir Ângelo foram os mais votados casa, com quatro votos. É a segunda D.R seguida da dupla.

O Hall dos Poderes acessado pelo Casal Power Geórgia e Thiago definiu os rumos finais da formação de D.R.

Eles indicaram Nina e Filipe direto para a D.R após a votação. Como três casais já estavam na zona de risco, Nina e Filipe salvaram um casal e tomaram o lugar deles. Eles tiraram Daniele Hypólito e Fábio Castro da berlinda.

Como os casais votaram:

Geórgia e Thiago votaram em Nina e Filipe

Li Martins e JP votaram em Mirela e Yugnir

Dani Hypólito e Fábio votaram em Mirela e Yugnir

Nina e Filipe votaram em Mirela e Yugnir

Mirela e Yugnir votaram em Deborah e Bruno

Renata e Leandro votaram em Deborah e Bruno

Mari e Matheus votaram em Deborah e Bruno

Deborah e Bruno votaram em Mirela e Yugnir

Herança da D.R

A Herança da D.R, que será ativada após a eliminação desta quinta-feira (24) foi divulgada pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quarta.

O casal eliminado deverá escolher uma dupla remanescente para apostar todo o dinheiro na primeira prova do novo ciclo, e outro para apostar somente R$ 1 mil.