Miojo doce viraliza na web; veja memes

O Miojo, um dos itens mais famosos da marca Nissin Lámen, ganhou uma linha de sabores doces. Agora, os consumidores terão a opção de consumir o macarrão instantâneo nos sabores beijinho e chocolate.

No texto da embalagem, a indicação de preparo é de 4 minutos. Além de ser preparado com 1 minuto a mais do que o tradicional salgado, outra peculiaridade chamou a atenção do público: o novo miojo é cozido com leite.

"Miojo doce? Credo, que delícia!", diz uma frase na embalagem.

Veja foto do miojo doce

Foto: Reprodução/Nissin

Nas redes sociais da marca, consumidores vêm repercutindo o assunto após uma publicação da empresa sobre a novidade. "Nossos super espiões fizeram uma super descoberta: tem novos sabores de miojo vindo aí. Edição limitada", diz o post no Instagram.

Ao acessar o site da empresa, o produto ainda não aparece com os novos sabores disponíveis, porém, em uma aba dos produtos doces, uma foto do lançamento de chocolate e beijinho está disponível.

Na web, alguns internautas já publicaram vídeos e fotos consumindo o novo miojo. "Miojo doce é o “miodoce” ou “docejo”?", questionou um usuário do Twitter.

Veja repercussão

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn