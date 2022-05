Milton Gonçalves deixa três filhos; saiba quem são

Milton Gonçalves, que morreu aos 88 anos e está sendo velado nesta terça-feira (31), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, deixou três filhos: Maurício Gonçalves, Catarina Gonçalves e Alda Gonçalves, frutos do casamento com Oda Gonçalves.

Dos herdeiros, apenas Maurício seguiu a mesma carreira do pai. O ator de 55 anos atuou em novelas da TV Globo, como "Sinhá Moça", "Caminhos das Índias" e "Fina Estampa". Ele também coleciona papéis nas minisséries "O Auto da Compadecida" e "A Casa das Sete Mulheres".

"Meu pai é um guerreiro que lutou todas as lutas políticas, sociais e estéticas de seu tempo. Além disso, sempre foi o melhor pai do mundo", disse o ator após desfilar pela Acadêmicos do Santa Cruz, escola que homenageou Milton Gonçalves no carnaval de 2022.

Já as outras duas levam uma vida mais discreta. Alda agradeceu o "carinho e a força positiva" que o público está dando à família nesse momento de luto.

"Que todo mundo tenha a certeza absoluta de que ele foi em paz, com muita tranquilidade, ao lado da família. Foi encontrar minha mãe e fazer muita arte lá em cima", disse ao UOL.

Causa da morte

O ator Milton Gonçalves morreu nessa segunda-feira (30), por consequências de um AVC sofrido em 2020, o que acarretou diversos problemas de saúde. Ele faleceu por volta das 12h30 na própria casa.

Milton ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar quando teve o AVC. As informações são do G1.

Gonçalves apareceu na televisão pela última vez em "Malhação: Toda Forma de Amar", em 2019. Em 2018, atuou na novela global "O Tempo Não Para".