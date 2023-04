Milton Franceschini, famoso no Programa Silvio Santos, morre aos 87 anos

Milton Franceschini morreu nesta quarta-feira (5), aos 87 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória. Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

O ator ficou popular no quadro "Os Velhinhos se Divertem", exibido dentro do "Programa Silvio Santos", entre 2011 e 2018 no SBT. A emissora emitiu uma nota lamentando o falecimento do artista, que era tido pela emissora como um "dos mais carismáticos".

"Na série, o ator arrancava gargalhadas do público como um dos "velhinhos" que surpreendia os telespectadores com as mais divertidas histórias através de sua interpretação", começou a nota.

"Os amigos e colegas de SBT se entristecem pela perda do querido amigo e parceiro, desejando que Deus conforte os corações de seus familiares neste difícil momento", concluiu o comunicado.

O corpo do ator será cremado no Cemitério da Vila Alpina, localizado na Zona Leste de São Paulo, e será limitado aos familiares.