Milionária, Virgínia Fonseca compra presente de afilhado parcelado em 7 vezes

Mesmo sendo milionária, a influenciadora digital Virgínia Fonseca contou aos seguidores do Instagram que adora parcelar suas compras. Na rede social, a esposa de Zé Felipe explicou que seu assessor parcelou de sete vezes um carro que ela comprou de presente de aniversário para seu afilhado, Miguel, filho de sua sócia, Samara.

"A gente foi ao shopping comprar o presente do Miguel e eu gosto de parcelar. Tudo eu parcelo. Falei para ele parcelar o quanto achava que devia. Ele chegou e falou que fez em sete vezes. Eu vou ficar sete meses pagando o presente do Miguel, acho que daqui a sete meses ele não vai estar usando mais”, contou.

Ida ao shopping

Na terça-feira (12), Virgínia mostrou sua ida a loja Lego em um shopping, em São Paulo. No local, ela comprou várias caixas do brinquedo, explicou que está viciada em montar e mais uma vez falou sobre parcelamento. “Meu deus! Eu vou ter que parcelar quanto aqui nessa loja? Minha mãe vai me matar! 10x sem juros?”, pergunta ela a vendedora.