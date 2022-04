Miley Cyrus testa positivo para Covid-19 após show no Lollapalooza

A cantora estadunidense Miley Cyrus testou positivo para a Covid-19 após show no Lollapalooza Brasil, realizado na noite do último sábado (26). A informação foi compartilhada pela artista em seu Twitter, nesta sexta-feira (1º).

Apesar da confirmação para o novo coronavírus, Miley não demonstrou arrependimento por turnê na América do Sul: "definitivamente valeu a pena".

Miley Cyrus Artista "Viajando pelo mundo, tocando para 100.000 pessoas por noite e conhecendo centenas de fãs por dia, as chances de pegar Covid são bem altas. Eu tenho Covid agora, mas definitivamente valeu a pena".

Durante o festival, Anitta participou de parte do show de Miley no palco do Lollapalooza 2022.

Juntas, cantaram o hit em inglês da carioca "Boys Don't Cry", música gravada focando no mercado da música internacional. Na apresentação, elas dançaram juntas e interagiram com o público.

Show de Réveillon

A relação de Anitta com Miley ganhou destaque no réveillon de 2022 e a carioca foi uma das artista a se apresentar da festa de Ano Novo da estadunidense.

O evento aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, e foi transmitido pelo canal NBC. Artistas como Saweetie, Jack Harlow e Brandi Carlile se apresentam no especial de fim de ano.