Miley Cyrus muda letra de música e pede por liberdade de Britney Spears durante show em Las Vegas

A cantora Miley Cyrus aproveitou a visibilidade do show que ela fez no último domingo (4), feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, para pedir a liberdade da também cantora Britney Spears, que é tutelada pelo pai desde 2008. O evento foi transmitido por diversas partes de Las Vegas, Nevada.

Durante a música "Party in the U.S.A", que é uma das canções mais reproduzidas no Dia da Independência do país, Miley Cyrus gritou "Free Britney" (Libertem Britney, em inglês) duas vezes. Ela ainda declarou estar irritada com o fato.

O relato da ex-estrela do Disney Chanel gerou repercussão, já que vários telões haviam sido espalhados pela cidade, fazendo o alcance ser ainda maior. O protesto de Miley Cyrus também ganhou força nas redes sociais.

MOVIMENTO EM PROL DE BRITNEY

As finanças e assuntos pessoais da cantora são administrados em grande parte por Jamie Spears desde sua crise nervosa pública há mais de uma década, o que levou seus fãs a criar nos últimos anos a campanha online #FreeBritney.



Os fãs permanecem atentos às contas da artista nas redes sociais em busca de sinais sobre seu estado e de informações sobre a tutela.



Documentos judiciais confidenciais publicados na semana passada pelo jornal The New York Times afirmam que Spears disse a um investigador do tribunal que a tutela se tornou "uma ferramenta opressiva e controladora contra ela" desde 2016.

DOCUMENTÁRIO

A controvérsia sobre o caso legal de Britney Spears ganhou um novo capítulo com o lançamento em fevereiro do documentário "Framing Britney Spears", que relata o processo de seu colapso emocional e da nomeação de seu pai como tutor.

Após o divórcio de 2006 e no ano seguinte, paparazzis a perseguiram em vários momentos. Sob a tutela do pai, Britney Spears lançou três álbuns, participou de programas de televisão. Mas em janeiro de 2019 ela anunciou a suspensão dos shows por tempo indeterminado.