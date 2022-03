Miley Cyrus e Anitta cantam juntas 'Boys Don't Cry' no palco do Lollapalooza

Os fãs de Miley Cyrus e Anitta foram surpreendidas com a participação da cantora carioca no palco do Lollapalooza 2022, na noite deste sábado (26).



Juntas, elas cantaram o hit "Boys Don't Cry", música gravada por Anitta com foco no mercado da música internacional.

Veja encontro:

NÃO GENTE MINHA TECLA CAPS LOCK NÃO QUEBROU, É QUE EU TÔ EMOCIONADO! 🥺🥺🥺 @anitta, nossa #1, no palco com a Miley!! #MileyCyrusNoMultishow #LollaBRNoMultishow pic.twitter.com/zWbJ4IE5xR — Multishow (@multishow) March 27, 2022

No dueto, elas dançaram juntas e interagiram com o público.

A relação de Anitta com Miley ganhou notoriedade no réveillon de 2022. Anitta foi uma das atrações da festa de Ano Novo da cantora americana O evento foi transmitido pelo canal NBC.

Anitta comemora primeiro lugar em ranking global do Spotify

A cantora carioca vive o melhor momento da carreira internacional. Ela alcançou, na madrugada de sexta (25), o primeiro lugar do Spotify Global. Ela é a primeira brasileira a conquistar esse feito em uma das maiores playlists da plataforma.

A conta oficial do Spotify no Brasil comemorou o feito com tweet: "O momento chegou. É essa hora que todo o brasileiro bate no peito e comemora o orgulho em ser daqui: Anitta é Top #1 GLOBAL". Logo, a cantora também passou a ser o assunto mais comentado do Twitter também