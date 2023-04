Michelle Yeoh é flagrada usando figurino nos bastidores do filme 'Wicked' pela primeira vez

A atriz Michelle Yeoh, protagonista do filme "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo", foi flagrada pela primeira vez usando o figurino do filme "Wicked". Nas imagens divulgadas na sexta-feira (28), pelo Entertainment Tonight, ela aparece nos bastidores da gravação.

Anteriormente, a cantora Ariana Grande também tinha sido vista durante as imagens da produção estadunidense. O elenco conta com nomes como Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, e Bowen Yang.

No filme, Yeoh usa um vestido verde e dourado, além de ter o cabelo descolorido para um tom de branco.

Filme Wicked

O filme, dirigido por Jon M. Chu, é uma adaptação do conhecido musical da Broadway de mesmo nome. A narrativa vai contar a chegada de Dorothy a Oz a partir do ponto de vista da Bruxa Má do Oeste.

Na peça de teatro, Idina Menzel fez Elphaba, que se tornaria a Bruxa Má do Oeste, enquanto Kristin Chenoweth deu vida à Glinda, a Bruxa Boa.

A previsão é que a primeira parte chegue aos cinemas no dia 27 de novembro de 2024. Já o segundo "ato" está previsto para 25 de dezembro de 2025.