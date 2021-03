Mestre da Cultura do Ceará Espedito Seleiro é vacinado contra a Covid-19

Espedito Seleiro, Mestre da Cultura do Estado do Ceará, é mais um dos idosos vacinados contra a Covid-19 em território cearense. A novidade foi compartilhada por ele, que tem 81 anos, em publicação no Instagram nesta terça-feira (9).

"Gratidão a todas as enfermeiras de Nova Olinda e do Brasil! Eu fui vacinado em casa!", comemorou ao escrever na postagem. Ao lado da responsável por aplicar a primeira dose do imunizante, Seleiro posou ao lado do cartão de vacinação.

Morador de Nova Olinda, no Cariri, o mestre administra e produz peças para o Museu do Ciclo do Couro, referência na produção de itens inspirados na cultura vaqueira.

Nos comentários da publicação, Espedito Seleiro recebeu o carinho de amigos, familiares e fãs do trabalho que reproduz até os dias de hoje. "Que faça trabalhos mais lindos, mestre", parabenizou um dos seguidores.

Vacinação no Ceará

Ao todo, até o dia 5 de março deste ano, mais de 11% da população do primeiro grupo prioritário de vacinação recebeu primeira dose dos imunizantes. Espedito, que possui mais de 75 anos, está entre os que aguardavam na lista.