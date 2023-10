Meryl Streep e Don Gummer se separaram secretamente há 6 anos; união ocorreu em 1978

A vencedora do Oscar Meryl Streep revelou, através de um porta-voz, que seu relacionamento com o escultor Don Gummer chegou ao fim “há mais de seis anos”. Casados desde 1978, os dois tiveram quatro filhos.

Para o jornal estrangeiro Page Six, a fonte explicou: “Don Gummer e Meryl Streep estão separados há mais de seis anos, e, embora sempre cuidem um do outro, escolheram vidas separadas”.

A notícia surpreendeu os admiradores do casal, já que a atriz compareceu a uma premiação, nessa sexta-feira (20), usando a aliança de casamento. O público, no entanto, lembrou que o casal não é visto junto desde a edição do Oscar de 2018.

RELACIONAMENTO

Don e Meryl se conheceram em 1978, quando o irmão da atriz apresentou o escultor à artista. Apaixonados, os dois não demoraram à trocar alianças, e tiveram quatro filhos: Henry, de 43 anos, Mamie, de 40, Grace, de 37, e Louisa Jacobson, de 30.

Em entrevista para a Vogue, em 2002, Meryl falou sobre a construção da família; “Não existe um roteiro sobre como criar uma família, é sempre uma negociação enorme. Mas tenho uma necessidade holística de trabalhar e de ter enormes laços de amor em minha vida.”